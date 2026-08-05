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Техноблог

Павел Дуров объяснил исчезновение Telegram из App Store

Telegram на несколько часов исчез из магазина приложений App Store в ряде стран, включая Кыргызстан. Позже сервис вновь стал доступен для скачивания, а основатель мессенджера Павел Дуров рассказал, что произошло.

По его словам, причиной стала атака вымогателей. Они разместили в одном из публичных чатов запрещенный порнографический контент, а затем пожаловались на него Apple.

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Павел Дуров утверждает, что злоумышленники использовали техническую уловку: они отредактировали старое сообщение, добавив в него созданный искусственным интеллектом незаконный контент. Из-за этого публикация была практически незаметна для участников чата и не успела получить жалобы пользователей. После обращения Apple временно удалила Telegram из App Store, однако спустя несколько часов приложение было восстановлено.

«Вымогатели нашли способ заставить Apple чрезмерно реагировать. Telegram удалили из App Store еще до того, как связалась с нами. Это создает потенциальный системный риск для любого мобильного приложения с пользовательским контентом. Если приложение, которым пользуются более миллиарда человек, может быть удалено из App Store без предварительного предупреждения, значит, любое приложение может столкнуться с тем же», — отметил основатель мессенджера.

Павел Дуров также заявил, что распространение незаконного контента не является системной проблемой платформы. По его словам, обычно такие материалы быстро удаляются благодаря жалобам пользователей, искусственному интеллекту и другим инструментам модерации. Именно поэтому злоумышленникам пришлось прибегнуть к подобной схеме.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/384133/
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