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Техноблог

После ЧМ-2026. Стоимость двух футболистов достигла рекорда на трансферном рынке

Рыночная стоимость футболистов Ламина Ямаля (сборная Испании) и Эрлинга Холанда (сборная Норвегии) после чемпионата мира 2026 года достигла рекордных 220 миллионов евро. Об этом сообщает портал Transfermarkt.

Ямаль и Холанд прибавили на 20 миллионов евро каждый к своей стоимости, и теперь она оценивается в 220 миллионов евро.

Таким образом, футболисты установили новый рекорд и стали самыми дорогими в мире. Следом идет нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (200 миллионов евро).

За время турнира отметку в 100 миллионов евро преодолели испанец Пау Кубарси и аргентинец Энцо Фернандес, а также англичане Эллиотт Андерсон и Морган Роджерс (оба — 110 миллионов евро).

Андерсон также стал самым подорожавшим игроком после ЧМ-2026, он прибавил 35 миллионов евро к своей стоимости. Следом идут его соотечественник Джуд Беллингем и марокканец Аюб Буадди (оба прибавили по 30 миллионов евро.

Напомним, чемпионами мира по футболу 2026 года стала сборная Испании. В финале она одолела Аргентину. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/382829/
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