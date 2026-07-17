OpenAI создаст колонку с камерой, которая будет изучать жизнь своего владельца. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что эта смарт-колонка станет первым устройством с искусственным интеллектом от OpenAI.

Фото иллюстративное. OpenAI создаст колонку с камерой, которая будет изучать жизнь своего владельца

По данным агентства, устройство разрабатывается как домашний ИИ-компаньон на базе ChatGPT. Оно сможет управлять устройствами умного дома, отвечать на вопросы, воспроизводить медиаконтент, отправлять сообщения и выполнять другие задачи. Предполагается, что со временем гаджет будет изучать привычки пользователя, становясь более персонализированным и проактивным благодаря технологии GPT-Live.

Указано, что устройство получит встроенную камеру для анализа окружающей обстановки, аккумулятор для автономной работы и механические элементы, способные двигаться самостоятельно, чтобы создать ощущение «живого» помощника. Благодаря встроенной батарее колонку можно будет переносить между комнатами.

Ранее генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и бывший дизайнер Apple Джони Айв рассказывали о проекте, называя его новым типом компьютера, созданным специально для эпохи искусственного интеллекта. По их словам, прототипы обладают «невероятной контекстной осведомленностью» и способны лучше понимать пользователя.

Выпуск устройства ожидался в 2026 году, однако теперь его запуск прогнозируется не раньше 2027 года.