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Техноблог

В Китае разработали оружие, способное уничтожать спутники Starlink

Китайские военные разработали импульсное оружие, потенциально способное уничтожать спутники Starlink. Об этом говорится в статье исследователей Национального университета оборонных технологий КНР, опубликованной в профильном журнале High Power Laser and Particle Beams, на которую ссылается South China Morning Post.

В ней впервые публично раскрываются некоторые характеристики китайского арсенала такого оружия. По данным авторов, системы способны выдавать импульсы мощностью до 100 гигаватт.

Ученые утверждают, что технологии за последние годы прошли путь «от лабораторных прототипов к практическому применению», а разработки стали более производительными и долговечными.

По оценке исследователей, стоимость применения подобных систем может быть значительно ниже по сравнению с традиционными средствами поражения космических целей.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/381418/
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