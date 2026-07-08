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Техноблог

Все повышают цены и Google тоже. Стоимость смартфонов серии Pixel 11 вырастет

Корпорация Google планирует увеличить минимальный объем встроенной памяти и повысить стоимость смартфонов серии Pixel 11. Об этом сообщает 9to5Google.

9to5Google
Фото 9to5Google. Стоимость смартфонов серии Pixel 11 вырастит

Согласно утечке информации, вся линейка Pixel 11 будет поставляться только с накопителями объемом от 256 ГБ. Версии на 128 ГБ памяти, которые ранее использовались в качестве базовых конфигураций, компания может полностью исключить из ассортимента.

Отмечается, что изменение минимального объема хранилища приведет к росту цен в Европе примерно на 100 евро по сравнению с предыдущим поколением. Таким образом, базовый Pixel 11 на 256 ГБ будет стоить 999 евро, тогда как Pixel 11 Pro обойдется уже минимум в 1 тысячу 199 евро.

Стоимость более крупной модели Pixel 11 Pro XL начнется с отметки 1 тысяча 399 евро. Самым дорогим устройством серии станет складной Pixel 11 Pro Fold — его цена, по данным источников, составит от 1 тысячи 999 евро.

Помимо изменения конфигураций памяти, Google готовит новые варианты оформления смартфонов. В линейке могут появиться черная расцветка Midnight Haze и розовая Dune. Версии с максимальным объемом накопителя на 1 ТБ будут доступны только в черном корпусе.

Официальная презентация смартфонов Pixel 11 ожидается 11 августа. Google пока не подтверждала характеристики и стоимость будущих устройств.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/381037/
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