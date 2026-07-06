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Техноблог

Ждете AirPods Pro со встроенными камерами? Но Apple приостановила их разработку

Корпорация Apple приостановила разработку AirPods Pro со встроенными камерами. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на инсайдера Apple Kosutami.

Источник утверждает, что проект «приостановлен», однако не привел причин такого решения. Ранее тот же инсайдер сообщал о завершении работы над корпусом устройства.

иллюстративное
Фото иллюстративное. Корпорация Apple приостановила разработку AirPods Pro со встроенными камерами

Как отмечает издание, сведения о приостановке разработки расходятся с майским отчетом Bloomberg, согласно которому AirPods Pro со встроенными камерами находились на продвинутой стадии тестирования и могли вскоре перейти к массовому производству. При этом Bloomberg допускал, что Apple может отложить выпуск устройства, если останется недовольна качеством функций Visual Intelligence для Siri.

Встроенные камеры предназначались не для съемки фото или видео, а для передачи информации об окружающей обстановке системе Apple Intelligence через Siri, ранее указывали эксперты.

Разработка устройства велась около четырех лет, а его выпуск ранее ожидался в первой половине 2026 года. Однако сроки сдвинуты из-за продолжающейся разработки новой версии Siri с поддержкой искусственного интеллекта. 
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/380775/
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