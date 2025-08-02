В Китае назвали самые перспективные технологии искусственного интеллекта

Инженерная академия Китая опубликовала список перспективных информационно-инженерных технологий и новейших технологий искусственного интеллекта, которые, как ожидается, станут ключевыми для развития ИИ в ближайшие 5-10 лет.

Список включает в себя около 300 технологий.

Что касается информационно-инженерных технологических инноваций, то в список включены 163 технологии в таких сферах, как связь 6G, мультимодальные крупномасштабные модели искусственного интеллекта и ИИ-суперагенты общего назначения.

Список содержит в себе 122 новые технологии, призванные содействовать преобразованию традиционных производств и междисциплинарной интеграции. Эти технологии охватывают такие отрасли, как вычислительная нейронаука, интеллектуальные носимые устройства и разработка лекарств с использованием искусственного интеллекта.

Кроме того, в список включены 12 перспективных технологий ИИ, тесно связанных с повседневной жизнью населения, включая технологии создания крупных моделей искусственного интеллекта, интеллектуальные беспилотные системы и воплощенный ИИ.

По словам академика Юй Шаохуа, цель публикации списка заключается в углублении понимания общественностью дальнейшего влияния ИИ на социальную жизнь, а также в содействии стратегическому планированию развития искусственного интеллекта.