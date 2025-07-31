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Техноблог

На Марсе нашли следы огромных рек: длина русел — 15 тысяч километров

На Марсе нашли следы огромных рек, длина русел которых составляет 15 тысяч километров. Об этом сообщает Королевское астрономическое общество.

По его данным, ученые представили новые сведения о географии Марса, которые переворачивают привычные представления о Красной планете. Оказалось, что в ее прошлом текли огромные реки.

Участники национальной астрономической конференции 2025 года в Дареме (Великобритания) проинформировали о том, что на южном нагорье Марса обнаружено множество русел древних рек. Это говорит о том, что на планете было гораздо больше источников воды, чем предполагалось ранее.

На снимках пересеченного ландшафта с высоким разрешением, сделанных орбитальными аппаратами на Марсе, исследователи обнаружили геологические следы древних речных систем. Их возраст, по предположениям ученых, превышает 3 миллиарда лет. Некоторые русла относительно короткие, другие образуют сети, протянувшиеся почти на 200 километров. По словам исследователей, полноводные реки, вероятно, пополнялись за счет регулярных дождей или снегопадов в регионе.

Воду на Марсе находили не раз, но не на Земле Ноя, которая располагается на южном нагорье. Долгое время считалось, что там не было водоемов. При этом, согласно компьютерным моделям древнего климата Красной планеты, в этом регионе должны были выпадать сильные дожди или снег, которые формировали рельеф по мере стекания воды.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/338018/
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