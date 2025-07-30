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Техноблог

Компанию Meta обвинили в пиратстве порно для обучения искусственного интеллекта

Компанию Марка Цукерберга обвинили в пиратстве порно для обучения искусственного интеллекта. Компания Strike 3 Holdings заявила, что Meta на протяжении нескольких лет загружала и раздавала их лицензионные порнографические фильмы через сеть BitTorrent для обучения искусственного интеллекта, сообщает Ars Technica.

По данным истцов, это происходило минимум с 2018 года. В иске утверждается, что Meta использовала сотни IP-адресов. Часть из них была напрямую зарегистрирована на компанию, другие маскировались через сторонние дата-центры или подключение из домов сотрудников.

Истцы считают, что компания нарушила авторские права и могла нанести вред бизнесу Strike 3, распространяя платный контент бесплатно и без возрастных ограничений. Также отмечается, что видео могли использоваться для обучения ИИ, так как в них есть уникальная мимика и естественные сцены.

Ранее генеральный директор OpenAI Сэм Альтман предостерегал, что человечество стоит на пороге волны мошенничества, связанной с развитием ИИ.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/337874/
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