13:51
USD 87.30
EUR 102.65
RUB 1.11
Техноблог

В Кыргызстане утвержден порядок государственного аудита кибербезопасности

Кабмин Кыргызстана утвердил порядок ведения реестра особо значимых объектов информационной инфраструктуры. Документ направлен на защиту ключевых систем и ресурсов, от которых зависит стабильная работа государственных учреждений, банковской сферы, энергетики и других стратегически важных отраслей.

Особенность нового порядка в том, что все критически важные объекты теперь получают определенную категорию значимости, которая влияет на уровень требований к киберзащите. В зависимости от категории, владельцы и операторы систем обязаны обеспечивать своевременное реагирование на возможные киберинциденты и соблюдать строгие стандарты безопасности.

Ведение реестра возложено на уполномоченный орган по кибербезопасности, который будет не только систематизировать информацию, но и следить за исполнением требований безопасности. При этом государственные учреждения, органы местного самоуправления и организации обязаны предоставлять полные и актуальные данные о своих объектах и гарантировать соблюдение норм защиты информации.

Контроль за выполнением установленных правил возложен на Министерство цифрового развития совместно с ГКНБ. Субъекты критической информационной инфраструктуры должны регулярно проходить внутренний и внешний аудит, а государство при этом будет проводить независимые проверки, привлекая аккредитованные организации.

Что касается мер безопасности, то теперь они охватывают не только защиту баз данных и сетевого оборудования, но и строго регламентируют доступ к системам. Удаленный доступ возможен только с официального согласования, а подключение оборудования к сетям должно проходить по безопасным протоколам. Также введено обязательное логирование действий пользователей и ограничение доступа к интернет-ресурсам, что позволяет минимизировать риски утечки или кражи информации.

Документ вступает в силу через 15 дней.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/337446/
просмотров: 237
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане обновлен порядок выдачи статуса «Цифровой кочевник» иностранцам
В Кыргызстане упростили легализацию автомобилей
Минэнерго получило право проверять деятельность органов местного самоуправления
Кабмин КР утвердил порядок организации встреч с осужденными и оказания госуслуг
Директором культурного центра ШОС сможет быть только гражданин Кыргызстана
«Элдик Банк» увеличил уставной капитал на 1,5 миллиарда сомов
Как Кыргызстан снижает госдолг и укрепляет экономику: план на 2025–2027 годы
Кабмин уточнил порядок передачи служебного жилья силовикам и их семьям
Инвестиционный совет при кабмине переименовали
Реформа пенитенциарной системы. В Кыргызстане ликвидируют пять тюрем
Популярные новости
Это будет видно каждому: огромный астероид пролетит в&nbsp;30&nbsp;тысячах километров Это будет видно каждому: огромный астероид пролетит в 30 тысячах километров
Ждали? В&nbsp;WhatsApp появилась кнопка для пересказа содержания переписок Ждали? В WhatsApp появилась кнопка для пересказа содержания переписок
Илон Маск открыл закусочную Tesla, решив конкурировать с&nbsp;McDonald&rsquo;s Илон Маск открыл закусочную Tesla, решив конкурировать с McDonald’s
Samsung тестирует новую операционную систему One UI&nbsp;8&nbsp;для 26&nbsp;моделей смартфонов Samsung тестирует новую операционную систему One UI 8 для 26 моделей смартфонов
Бизнес
Участились взломы WhatsApp: как защитить себя и&nbsp;сохранить доступ к&nbsp;аккаунту Участились взломы WhatsApp: как защитить себя и сохранить доступ к аккаунту
MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий
Лето, попкорн, Premier&nbsp;&mdash; смотрите топовые сериалы бесплатно Лето, попкорн, Premier — смотрите топовые сериалы бесплатно
MEGA объединяет болельщиков&nbsp;&mdash; и&nbsp;на&nbsp;стадионе с&nbsp;Wi-Fi, и&nbsp;онлайн в&nbsp;MegaTV MEGA объединяет болельщиков — и на стадионе с Wi-Fi, и онлайн в MegaTV
25 июля, пятница
13:47
В Кыргызстане обновлен порядок выдачи статуса «Цифровой кочевник» иностранцам В Кыргызстане обновлен порядок выдачи статуса «Цифровой...
13:43
Глава кабмина КР Адылбек Касымалиев подарил снежных барсов Республике Алтай
13:39
Новый Земельный кодекс. У жителей дач расширяется доступ к социальным услугам
13:27
Новый Земельный кодекс. Заброшенные и неиспользуемые земли подлежат изъятию
13:08
В Кыргызстане утвержден порядок государственного аудита кибербезопасности