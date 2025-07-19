В Mercedes-Benz создали самый мощный в мире электродвигатель

Подразделение YASA компании Mercedes-Benz создало самый мощный в мире электродвигатель. Разработка сочетает компактность, высокую мощность и рекордный крутящий момент, что позволит буквально стереть границы возможностей в сфере электротранспорта и не только наземного.

Фото newatlas.com

Отмечается, что все начнется с электромобилей, которые с новым электродвигателем превратятся в гоночные болиды.

Разработка относится к аксиальным электродвигателям, в которых вращение осуществляется вокруг собственной оси. Ориентация магнитов и катушек в таком двигателе создает магнитные поля, параллельные оси вращения, что обеспечивает высокую плотность мощности и сильный крутящий момент при относительно небольшом весе.

Представленный YASA прототип весит всего 13,1 килогрпамма при мощности 550 киловатт (738 лошадинных сил). Эксперты отмечают, что это дает впечатляющую удельную мощность — 42 киловатт/килограмм.

В компании отмечают, что если бы Книга рекордов Гиннесса фиксировала такие достижения, новый двигатель уже был бы признан рекордсменом. Он более чем в два раза превосходит ближайшие конкурирующие разработки.

После приобретения YASA компанией Mercedes-Benz в 2021 году подразделение сосредоточилось на задачах для автомобильной отрасли. Предполагается, что со временем новые двигатели появятся в электромобилях этого бренда. В то же время у YASA есть аэрокосмический спин-офф — компания Evolito, которая занимается разработкой электродвигателей для авиации. Малый вес и рекордная удельная мощность — именно то, что необходимо конструкторам электрических самолётов. Вероятно, и в этой области вскоре появятся интересные новости.

По словам представителей YASA, осенью состоятся анонсы, посвященные подготовке к серийному производству «самых мощных в мире электродвигателей». Сейчас компания работает над совершенствованием технологии, чтобы ежегодно выпускать до 50 тысяч единиц по приемлемым ценам.