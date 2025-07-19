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Техноблог

Netflix впервые использовал искусственный интеллект при съемках своего проекта

Netflix впервые использовал искусственный интеллект при съемках своего проекта. Это сэкономило бюджет и ускорило съемки сцены в 10 раз. Об этом пишет Reuters.

Уточняется, что речь об аргентинском научно-фантастическом комиксе «Вечные», экранизируемом стриминговым сервисом. Соисполнительный директор Netflix Тед Сарандос заявил, что нейросеть была использована для генерации разрушения здания в Буэнос-Айресе.

«На самом деле это первая [генеративная] финальная сцена с искусственным интеллектом, которая появилась на экране в оригинальном сериале или фильме Netflix. Создатели были в восторге от результата», — сказал он.

В результате съемочной группе удалось завершить сцену в десять раз быстрее, чем при использовании традиционных инструментов для создания спецэффектов. Технология также позволила значительно сократить затраты. Цифры компания не приводит, но, по словам Теда Сарандоса, если бы использовались классические методы, «стоимость такого шоу просто не соответствовала бы его бюджету».

Также Netflix отчитался о росте выручки — выручка компании увеличилась на 16 процентов по сравнению с прошлым годом и составила $11 миллиардов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/336764/
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