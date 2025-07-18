Южная Корея объявила о масштабных планах по освоению Луны

Корейская аэрокосмическая администрация (KASA) объявила о масштабных планах по освоению Луны, включающих создание постоянной базы на ее поверхности к 2045 году. Об этом сообщает The Korea Times.

Фото Yonhap. Третий запуск южнокорейской твердотопливной космической ракеты, в ходе которого небольшой спутник наблюдения Земли был успешно выведен на орбиту

Согласно дорожной карте программы, к 2030 году будет запущен первый отечественный астрономический спутник, к 2040 году планируется отправить на Луну южнокорейский посадочный модуль, а к 2045 году должна быть построена полноценная лунная база.

«Наша цель — разработать собственные технологии для навигации, посадки и создания лунной инфраструктуры, которая откроет возможности для экономического использования спутниковых ресурсов», — заявили в KASA.