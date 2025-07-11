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Техноблог

Япония и Турция построят плавучий центр обработки данных мощностью 73 мегаватта

Япония и Турция построят плавучий центр обработки данных мощностью 73 мегаватта. Дата-центр начнет коммерческую эксплуатацию в 2027 году.

Mitsui O.S.K. Lines
Фото Mitsui O.S.K. Lines

Судоходная корпорация Mitsui O.S.K. Lines (MOL) заключила партнерское соглашение с энергетической компанией Kinetics (основана в 2024 году турецкой компанией Karpowership), специализирующейся на разработке плавучих электростанций.

По данным пресс-службы, компании намерены совместно реализовать революционный проект по созданию морского автономного дата-центра со встроенной электростанцией. По заявлению представителей MOL, это решение призвано обеспечить надежную инфраструктуру для цифровой экономики будущего.

Объявлено о создании революционного плавучего дата-центра на базе переоборудованного судна длиной 120 метров с гибридной системой энергоснабжения.

Концепция проекта основана на уникальном сочетании технологий. Плавучая электростанция Karpowership будет обеспечивать базовое энергоснабжение, используя в качестве основного топлива сжиженный природный газ. При этом архитектура системы допускает подключение к оффшорным ветропаркам и наземным солнечным станциям, что открывает путь к постепенному увеличению доли возобновляемой энергии.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/335948/
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