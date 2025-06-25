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Техноблог

Браузер Google Chrome перестанет обновляться у более 160 миллионов пользователей

Браузер Google Chrome перестанет обновляться у более 160 миллионов пользователей с 5 августа 2025 года. Об этом сообщается на сайте поддержки компании.

Уточняется, что это произойдет в связи с выходом версии Chrome 139. Google прекратит поддержку браузера на операционных системах Android 8 Oreo и Android 9 Pie. Последним обновлением, совместимым с этими платформами, станет Chrome 138.

В дальнейшем для получения новых версий браузера потребуется минимум Android 10. Хотя фирма официально не прокомментировала причины прекращения поддержки, вероятно, это обусловлено сокращающейся долей пользователей устаревших ОС.

По данным DemandSage, в мире более 3,3 миллиарда активных пользователей Android. Согласно статистике StatCounter, на долю Android 8 и Android 9 в общей сложности приходится 4,95 процента.

Android 8 и 9 вышли в 2017 и 2018 годах соответственно и давно не получают обновлений безопасности — последний патч для Android 8 выпущен в октябре 2021-го, для Android 9 — в январе 2022 года.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/333987/
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