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Техноблог

Скандал. На авиасалоне Ле Бурже закрыли четыре стенда израильских компаний

На Парижском авиасалоне Ле Бурже закрыли четыре стенда израильских компаний. Министерство обороны Израиля выразило возмущение.

По данным пресс-службы оборонного ведомства, о закрытии ряда израильских стендов стало известно в день открытия международной выставки, на которой показывают новинки гражданской и военной авиации. Минобороны Израиля заявило, что решение организаторов было принято «посреди ночи», после установки экспозиции.

из архива
Фото из архива. Один из салонов авиавыставки Ле Бурже в 2023 году

«Это возмутительное и беспрецедентное решение попахивает политическими и коммерческими соображениями», — говорится в заявлении.

Как отмечает Reuters, французские власти распорядились закрыть стенды после того, как израильские компании отказались убрать с экспозиции некоторые виды наступательного и кинетического оружия. При этом три других израильских стенда, на которых вооружения не представлены, остались открытыми.

Отношения Франции и Израиля после начала войны в секторе Газа остаются напряженными, отмечает агентство. После начала израильской операции «Восстающий лев» против ядерной программы Ирана президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Израиль проявить сдержанность.

Международный авиасалон «Ле Бурже» (Paris Air Show) проходит раз в два года в аэропорту Ле Бурже. Это старейший и крупнейший авиасалон, который соберет 2 тысячи 500 экспонентов из 48 стран, 300 стартапов и представит 150 летательных аппаратов, включая новейшие гражданские и военные модели.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/332862/
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