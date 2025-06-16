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Техноблог

OpenAI представила обновленную версию встроенного поиска в ChatGPT

OpenAI представила обновленную версию встроенного поиска в ChatGPT, сообщает издание The Decoder.

Отмечается, что она значительно улучшила работу системы. Новая версия предоставляет более точные ответы, эффективно управляет длительными диалогами и расширяет возможности поиска информации в интернете, включая обработку визуальных данных.

иллюстративное
Фото иллюстративное
Предварительные тесты показали, что обновленный алгоритм ChatGPT Search получил положительные отзывы пользователей.

Эта версия ChatGPT лучше анализирует контекст, точнее выполняет инструкции и минимизирует дублирование информации. При сложных запросах искусственный интеллект запускает несколько параллельных операций, чтобы предоставить наиболее релевантный ответ. Также добавлена возможность загружать изображения для поиска.

Однако указаны и некоторые недостатки обновления. Ответы стали более подробными, а простые запросы иногда получают слишком сложные объяснения. OpenAI работает над устранением этих проблем, подчеркивая, что система все еще развивается и может допускать ошибки. Пользователям рекомендуется проверять информацию.

Результаты поиска также изменились. Вместо перенаправления на внешние ресурсы, ChatGPT стремится предоставлять полные ответы в своем интерфейсе. Это удобно для пользователей, но может снизить посещаемость сторонних сайтов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/332761/
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