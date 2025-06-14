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Техноблог

Ученые при помощи ИИ научились восстанавливать картины за считанные часы

Ученые создали ИИ-инструмент, который восстанавливает старые картины за считанные часы. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что со временем картины начинают трескаться, покрываются пятнами, краска осыпается. Обычно восстановление таких работ — это долгий и сложный процесс, который может занять несколько лет. Поэтому реставрируют, как правило, только самые дорогие и известные картины. Но теперь ученые нашли способ, как сделать это быстрее и проще.

Они используют специальные компьютерные программы и искусственный интеллект. Сначала создается цифровая копия картины. На ней дорисовывают все поврежденные места. Затем готовый рисунок печатают на тонкой прозрачной пленке и аккуратно накладывают ее прямо на картину. Оригинал при этом остается нетронутым.

Эту технологию проверил на практике аспирант из Массачусетского технологического института Алекс Качкин. Он восстановил картину конца XV века, которая была сильно повреждена — покрылась трещинами, а в тысячах мелких местах краска полностью исчезла.

Обычная реставрация заняла бы примерно 200 часов, а с помощью ИИ ушло всего несколько часов. Сначала он отсканировал картину и нашел более 5 тысяч поврежденных участков. В программе Photoshop он нарисовал недостающие детали, подобрал цвета, восстановил узоры, копируя их с других частей картины. Даже лицо младенца, которое было почти стерто, эксперт смог восстановить, используя пример из другой картины того же художника.

Метод подходит для картин с ровной поверхностью, чтобы пленка ложилась плотно. Алекс Качкин надеется, что этот способ поможет вернуть к жизни много картин, которые раньше просто хранили на складах, потому что их считали недостаточно ценными для дорогой и долгой реставрации.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/332709/
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