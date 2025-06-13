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Техноблог

В WhatsApp появятся созданные искусственным интеллектом пересказы переписок

Мессенджер WhatsApp приступил к тестированию новой функции на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая позволит пользователям получать краткие пересказы содержания непрочитанных сообщений в личных чатах, группах и каналах, сообщает издание 9to5Mac.

Отмечается, что эта возможность, призванная облегчить ознакомление с длинными переписками, пока доступна ограниченному кругу участников бета-тестирования на платформе Android.  

Для активации ИИ-сводок пользователям необходимо будет включить функцию Private Processing, предназначенную для обработки запросов в защищенной и изолированной среде. После активации при наличии большого количества непрочитанных сообщений стандартная надпись «X непрочитанных сообщений» будет заменена на кнопку с пометкой Meta (признана в России экстремистской и запрещена) AI. Нажатие на нее сгенерирует краткое содержание переписки.

В компании подчеркнули, что при использовании данной функции особое внимание уделяется конфиденциальности сведений. Содержимое сообщений не сохраняется и не связывается с аккаунтом пользователя. Обработка информации происходит в изолированной облачной среде, а готовые сводки автоматически удаляются сразу после использования. Кроме того, функция автоматически отключается в диалогах, где активирована расширенная приватность (Advanced Privacy), что исключает любое взаимодействие с ИИ, даже при наличии сквозного шифрования.

Функция находится на стадии тестирования и доступна лишь части пользователей Android через бета-версию приложения. Точные сроки ее полноценного запуска для широкой аудитории пока не раскрываются.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/332497/
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