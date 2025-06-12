Глава OpenAI о ChatGPT: Он станет дешевле лампочки, исчезнут целые профессии

Cооснователь и генеральный директор OpenAI Сэм Олтмен поделился своими мыслями о развитии ChatGPT к 2030 году в личном блоге.
«Сначала нас поражает, что ИИ может сгенерировать красиво написанный абзац, а потом мы уже хотим, чтобы он написал целый роман. Сначала мы восхищаемся тем, что он может диагностировать болезни, а затем ждем, когда он создаст лекарства. Так и развивается сингулярность: чудо становится рутиной, а потом стандартом», — написал глава OpenAI.
В каком-то важном смысле ChatGPT уже мощнее любого человека, когда-либо жившего. Сотни миллионов людей ежедневно полагаются на него, причем все чаще для действительно важных задач.Сэм Олтмен
Он заметил, что человечество всегда будет отличаться от искусственного интеллекта ввиду наличия эмпатии и природных потребностей в заботе о других.
По мнению гендиректора OpenAI, если в 2025-м появились агенты, выполняющие когнитивную работу, то в 2026 году появятся системы, способные к новым научным открытиям, а в 2027-м — роботы, способные выполнять задачи в физическом мире.
Что изменится:
- ИИ ускорит работу врачей;
- роботы будут создавать других роботов;
- исчезнут целые профессии.
«Интеллект, настолько дешевый, что за него не придется платить по счетчику, вполне достижим. Это может звучать безумно. Но если бы мы в 2020 году сказали вам, где окажемся сегодня, — это, вероятно, показалось бы еще более безумным, чем наши нынешние прогнозы на 2030-й», — добавил Сэм Олтмен.
В среднем на один запрос в ChatGPT уходит 0,34 ватт-часа. К сравнению: духовка тратит столько за секунду или энергосберегающая лампочка за пару минут. Также это около 0,000085 галлона воды — примерно 1/15 чайной ложки.
Программист подчеркнул и важность вопросов безопасности ИИ. Даже незначительная новая способность может оказать огромное положительное влияние, а мелкое несовпадение между задачами и действиями системы может привести к серьезным негативным последствиям.
«Мы (вся индустрия, не только OpenAI) строим мозг для мира. Он будет невероятно персонализированным и удобным для каждого; нас будет ограничивать только количество хороших идей. Долгое время в техносреде высмеивали «идея-людей» — тех, у кого есть идея, но нет команды. Похоже, теперь их звездный час наступает. Мы не знаем, насколько далеко за пределы человеческого интеллекта мы сможем зайти, но скоро узнаем», — заключил Сэм Олтмен.