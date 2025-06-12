Глава OpenAI о ChatGPT: Он станет дешевле лампочки, исчезнут целые профессии

Cооснователь и генеральный директор OpenAI Сэм Олтмен поделился своими мыслями о развитии ChatGPT к 2030 году в личном блоге.

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По его словам, человечество уже привыкло к постоянному присутствию ИИ в повседневной жизни и находится близко к созданию цифрового сверхинтеллекта.

«Сначала нас поражает, что ИИ может сгенерировать красиво написанный абзац, а потом мы уже хотим, чтобы он написал целый роман. Сначала мы восхищаемся тем, что он может диагностировать болезни, а затем ждем, когда он создаст лекарства. Так и развивается сингулярность: чудо становится рутиной, а потом стандартом», — написал глава OpenAI.

В каком-то важном смысле ChatGPT уже мощнее любого человека, когда-либо жившего. Сотни миллионов людей ежедневно полагаются на него, причем все чаще для действительно важных задач. Сэм Олтмен

Он заметил, что человечество всегда будет отличаться от искусственного интеллекта ввиду наличия эмпатии и природных потребностей в заботе о других.

По мнению гендиректора OpenAI, если в 2025-м появились агенты, выполняющие когнитивную работу, то в 2026 году появятся системы, способные к новым научным открытиям, а в 2027-м — роботы, способные выполнять задачи в физическом мире.

Что изменится:

ИИ ускорит работу врачей;

роботы будут создавать других роботов;

исчезнут целые профессии.

«Интеллект, настолько дешевый, что за него не придется платить по счетчику, вполне достижим. Это может звучать безумно. Но если бы мы в 2020 году сказали вам, где окажемся сегодня, — это, вероятно, показалось бы еще более безумным, чем наши нынешние прогнозы на 2030-й», — добавил Сэм Олтмен.

В среднем на один запрос в ChatGPT уходит 0,34 ватт-часа. К сравнению: духовка тратит столько за секунду или энергосберегающая лампочка за пару минут. Также это около 0,000085 галлона воды — примерно 1/15 чайной ложки.

Программист подчеркнул и важность вопросов безопасности ИИ. Даже незначительная новая способность может оказать огромное положительное влияние, а мелкое несовпадение между задачами и действиями системы может привести к серьезным негативным последствиям.

«Мы (вся индустрия, не только OpenAI) строим мозг для мира. Он будет невероятно персонализированным и удобным для каждого; нас будет ограничивать только количество хороших идей. Долгое время в техносреде высмеивали «идея-людей» — тех, у кого есть идея, но нет команды. Похоже, теперь их звездный час наступает. Мы не знаем, насколько далеко за пределы человеческого интеллекта мы сможем зайти, но скоро узнаем», — заключил Сэм Олтмен.