Астрономам впервые удалось получить самые детализированные изображения Солнца и «солнечного дождя», не покидая пределов Земли. Для этого ученые использовали модернизированную систему адаптивной оптики телескопа Goode Solar Telescope, расположенного в обсерватории «Большой Медведь» (Big Bear Solar Observatory) в США.

Наблюдения за Солнцем с Земли затруднены из-за атмосферных искажений и яркости самой звезды. Исследователи применили деформируемое зеркало, управляемое в реальном времени. Система Cona, установленная на телескопе Goode, анализирует атмосферные искажения с помощью специальных датчиков и корректирует форму зеркала 2 тысячи 200 раз в секунду, чтобы компенсировать оптические шумы.

В результате телескоп зафиксировал на поверхности Солнца объекты размером от 63 километров. Это позволило рассмотреть детали солнечной короны, протуберанцы и петли с такой четкостью, которая ранее была возможна только в теории.

Кроме того, новая технология открывает возможность детального изучения такого явления, как корональный дождь, когда плазма охлаждается в солнечной короне и падает обратно на поверхность Солнца. Подобно дождевым каплям на Земле, корональный дождь тянется обратно к солнечной поверхности под действием гравитации, но не падает прямо вниз. Плазма электрически заряжена и поэтому следует линиям магнитного поля Солнца, изгибаясь и образуя петли.