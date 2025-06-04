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Техноблог

Как в Telegram. В WhatsApp появятся юзернеймы для скрытия номеров от незнакомцев

Мессенджер WhatsApp работает над внедрением системы юзернеймов, как в Telegram и других сервисах, что позволит скрывать номер от пользователей. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

WABetaInfo
Фото WABetaInfo

В коде бета-версии WhatsApp для iOS под номером 25.17.10.70 в TestFlight были обнаружены элементы, подтверждающие разработку нового интерфейса и правил использования имен пользователей. По данным WABetaInfo, функция пока недоступна даже бета-тестерам.

Согласно выявленным правилам, имя пользователя не может начинаться с «www.», чтобы избежать путаницы с веб-сайтами. Оно должно включать хотя бы одну букву, исключая полностью числовые или символьные комбинации. Юзернейм может содержать от 3 до 30 символов. Допустимыми остаются строчные латинские буквы (a—z), цифры (0–9), точки и подчеркивания — это обеспечит стандартизацию имен.

Внедрение юзернеймов позволит пользователям видеть никнеймы в групповых чатах вместо телефонного номера, если контакт не сохранен. О сроках официального релиза функции пока информации нет.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/331437/
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