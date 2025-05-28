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Техноблог

Павел Дуров и Илон Маск договорились о полной интеграции Grok в Telegram

Павел Дуров и Илон Маск договорились о партнерстве «с целью распространения Grok среди миллиарда пользователей Telegram и интеграции его в приложения». Об этом он написал в своем аккаунте в Х.

По словам основателя мессенджера, летом пользователи получат доступ к искусственному интеллекту от Илона Маска внутри приложения. Будет доступен «умный» поиск и функция «расширения» сообщений от нейросети. Кроме того, Grok сможет выделять главное среди сообщений в групповых чатах и документах, модерировать переписки, создавать стикеры, а также проводить факт-чек информации.

За год сотрудничества Telegram планирует получить $300 миллионов и 50 процентов от доходов с подписок на xAI, проданных через мессенджер.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/330748/
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