13:31
USD 87.45
EUR 99.18
RUB 1.10
Техноблог

В Китае разработали контактные линзы, с которыми можно видеть закрытыми глазами

Ученые из Китайского университета науки и технологий разработали контактные линзы, которые позволяют видеть в инфракрасном диапазоне, даже когда глаза закрыты. Исследование опубликовано в журнале Cell.

из журнала Cell
Фото из журнала Cell

Уточняется, что в основе технологии лежат наночастицы, которые поглощают инфракрасный свет в диапазоне 800-1600 нм и преобразуют его в видимый спектр 400-700 нм.

Особенности линз заключаются в том, что они не требуют внешнего питания. В отличие от громоздких приборов ночного видения, линзы работают исключительно за счет преобразования световых волн. Также они создают многоцветное изображение. Однако из-за рассеивания света наночастицами картинка получается слегка размытой.

При этом линзы позволяют видеть только яркие инфракрасные источники, например, светодиоды, и не заменяют устройства, усиливающие слабое излучение.

Эксперты видят в технологии значительный потенциал. Например, такие линзы могут применяться в хирургии, позволяя врачам обнаруживать опухоли, не прибегая к громоздкому оборудованию.

Исследователи планируют доработать материал, чтобы увеличить чувствительность и пространственное разрешение. Это может открыть путь к практическому применению линз в спасательных операциях, безопасной передаче информации и других областях.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/330302/
просмотров: 261
Версия для печати
Материалы по теме
Думала, что потеряла. В КНР врачи достали из глаза женщины пять контактных линз
Популярные новости
В&nbsp;Китае нашли небоскреб, где все компании занимаются продажей краденных iPhone В Китае нашли небоскреб, где все компании занимаются продажей краденных iPhone
ИИ-индустрия столкнется с&nbsp;нехваткой электроэнергии уже в&nbsp;2026 году&nbsp;&mdash; Илон Маск ИИ-индустрия столкнется с нехваткой электроэнергии уже в 2026 году — Илон Маск
Корпорация Huawei выпустила свой первый ноутбук со&nbsp;складным дисплеем Корпорация Huawei выпустила свой первый ноутбук со складным дисплеем
Стала известна дата презентации iOS 19&nbsp;и&nbsp;других разработок Apple Стала известна дата презентации iOS 19 и других разработок Apple
Бизнес
Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с&nbsp;окончанием учебного года! Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с окончанием учебного года!
Министерство энергетики и&nbsp;KOICA завершили строительство Операционного центра CAS Министерство энергетики и KOICA завершили строительство Операционного центра CAS
Ваш цифровой помощник: MegaPay упрощает доступ к&nbsp;госуслугам в&nbsp;Кыргызстане Ваш цифровой помощник: MegaPay упрощает доступ к госуслугам в Кыргызстане
Минприроды, &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;ПРООН провели семинар Минприроды, «Элдик Банк» и ПРООН провели семинар
25 мая, воскресенье
13:29
В РФ задержан организатор, причастный к дистанционным хищениям из Кыргызстана В РФ задержан организатор, причастный к дистанционным х...
13:00
На байке по острову: история Бегайым о жизни и учебе в IT на Бали
12:33
В Китае разработали контактные линзы, с которыми можно видеть закрытыми глазами
12:02
В России школам и вузам пригрозили штрафами за прием детей нелегальных мигрантов
11:31
Новые сорта арбуза будут выращивать в Кара-Суйском районе