Павел Дуров обвинил разведку Франции в попытке повлиять на выборы в Румынии

Основатель Telegram Павел Дуров обвинил французскую разведку в попытке повлиять на исход президентских выборов в Румынии. Об этом он написал в своем аккаунте.

По словам Павла Дурова, «западноевропейское правительство» попросило Telegram «заставить замолчать консерваторов» перед выборами в Румынии.

«Этой весной в «Зале сражений» отеля Hotel de Crillon глава французской разведки Николя Лернер попросил меня заблокировать консервативные голоса в Румынии перед выборами. Я отказался. Мы не блокировали протестующих в России, Беларуси или Иране — и не начнем делать это в Европе», — написал он.

Напомним, в минувшие выходные в Румынии прошли президентские выборы. По предварительным данным, побеждает прозападный кандидат — мэр Бухареста Никушор Дан. По итогам подсчета 95,71 процента бюллетеней у него 54,32 процента голосов. У представителя оппозиции Джордже Симиона, критикующего Евросоюз и военную помощь Украине, — 45,68 процента.

Повторные выборы в Румынии стали следствием политического кризиса, который случился в ноябре прошлого года. В первом туре лидировал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, критиковавший ЕС и НАТО и симпатизирующий РФ. Но 6 декабря Конституционный суд страны аннулировал результаты выборов из-за «серьезных нарушений и возможного иностранного вмешательства». Самого Кэлина Джорджеску тогда исключили из списка претендентов на второй тур.

«Вы не можете «защищать демократию», разрушая демократию... У вас либо есть свобода слова и честные выборы, либо их нет. И румынский народ заслуживает и того, и другого», — добавил основатель Telegram.