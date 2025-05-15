Визит Трампа в Доху. Сделку с Boeing на поставку 160 самолетов заключил Катар

Boeing получил крупнейший в истории заказ на широкофюзеляжные самолеты от авиакомпании Qatar Airways. Государственная авиакомпания Катара подписала соглашение о покупке 160 лайнеров американского концерна. Президент США Дональд Трамп сообщил, что сделка оценивается в $200 миллиардов, сообщает Reuters.

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Американский лидер и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани присутствовали на церемонии подписания соглашения в Дохе.

«Это самый крупный заказ самолетов в истории Boeing, и это хорошо. Более $200 миллиардов и 160 самолетов — это фантастика», — сказал Дональд Трамп.

Соглашение включает 130 самолетов Boeing 787 и 30 лайнеров 777-9, а также опционы еще на 50 самолетов 787 и 777X.

Это крупнейший в истории заказ Boeing на широкофюзеляжные самолеты от одного эксплуатанта, а также крупнейший заказ Qatar за всю историю авиакомпании.

Приобретение сделает Qatar Airways крупнейшим оператором лайнеров B-787 на Ближнем Востоке.

У авиаперевозчика также имеются заказы на 93 самолета Boeing (без учета последней сделки) и 68 лайнеров Airbus.