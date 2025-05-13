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Техноблог

Корпорация Google обновила логотип: похож на символику нейросети Gemini

Корпорация Google обновила логотип. Цвета первой буквы теперь смешиваются в градиент, не имея четкого разделения, как прежде, сообщил портал 9to5google.

Красный перетекает в желтый, желтый в зеленый, а зеленый в синий, что делает логотип похожим на символику нейросети Gemini, разрабатываемой Google.

Новый логотип уже используется для иконки приложения Google Search на iOS и бета-версии приложения для Android. Кроме того, новый дизайн отображается у пользователей смартфонов Pixel.

Старая версия буквы G все еще отображается на всех остальных устройствах Android и в веб-версии поисковика.

В предыдущий раз логотип Google изменился в сентябре 2015 года, шрифт Catull сменился на Product Sans.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/328774/
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