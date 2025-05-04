Белый дом запустил стрим с анимированным Дональдом Трампом, который подписывает документы под успокаивающую музыку.

Официальный YouTube-канал администрации США представил лоу-фай стрим под названием Lo-fi MAGA Video to Relax/Study To.

Фото из YouTube-канала администрации США

В видео опубликована стилизованная анимация президента Дональда Трампа, который сидит за столом в Овальном кабинете и подписывает документы, а рядом показан список его указов.

Лоу-фай видео создаются, чтобы под них работать, отдыхать или заниматься учебой.

Lo-Fi (от англ. «low fidelity» — низкое качество) — музыкальное направление, которое зародилось в 1980-х годах в Японии. Музыканты намеренно использовали несовершенные записи, шумы и артефакты.

Жанр характеризуется мягкими мелодиями, повторяющимися ритмами и использованием сэмплов из старых записей, фильмов или звуков природы.