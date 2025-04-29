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Техноблог

В 2027 году юбилейный iPhone получит масштабный редизайн и высокую цену

В 2027 году, в честь 20-летия iPhone, компания Apple планирует провести значительные изменения в дизайне смартфонов. Ожидается масштабный редизайн, который, по предварительной информации, будет характеризоваться использованием значительно большего количества стекла в конструкции. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

U.S. Patent and Trademark Office
Фото U.S. Patent and Trademark Office

Эта специальная юбилейная модель iPhone, вероятно, изначально планировалась с премиальной ценой. Однако, согласно прогнозам, ее стоимость может оказаться гораздо выше премиального уровня по меркам Apple.

Основной причиной потенциально высокой цены называются торговые пошлины на продукцию из Китая, которые, как предполагается, сохранятся. В настоящее время для большинства товаров технологического сектора действует исключение из этих тарифов, но существует неопределенность относительно того, как долго оно продлится.

Apple активно работает над переносом части производства iPhone в Индию, стремясь снизить зависимость от Китая и обойти текущие тарифные барьеры. Компания уже достигла значительных успехов в этом направлении и способна производить в Индии около трети годового спроса на iPhone на рынке США. Тем не менее полный перенос всего производства iPhone в Индию в короткие сроки не представляется возможным.

Несмотря на усилия по диверсификации, производство самых передовых технологических продуктов за пределами Китая на данном этапе сталкивается с трудностями. По информации агентства Bloomberg, хотя качество производства текущих моделей iPhone в Индии соответствует уровню Китая, юбилейные модели 2027 года будут чрезвычайно сложными с точки зрения конструкции. Они потребуют новых компонентов и производственных технологий. Это делает маловероятным полный перенос их производства за пределы Китая к 2027 году. Источники, знакомые с ситуацией, отмечают, что Apple никогда ранее не запускала устройства с новым дизайном, которые производились бы за пределами Китая.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/327710/
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