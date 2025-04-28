Отличная новость: Moby выложил в интернет 500 новых бесплатных треков

Moby выложил в интернет 500 новых бесплатных треков. Он перезапустил свою платформу Mobygratis в NeueHouse Hollywood и при поддержке Little Walnut Productions предлагает независимым музыкантам, диджеям, режиссерам, хореографам, гострайтерам и всем творческим людям доступ к 500 новым инструментальным трекам.

Фото Scott Dudelson. Moby выложил в интернет 500 новых бесплатных треков

Уточняется, что еще 250 появятся в этом году, а также 500 запланированы на 2026-й.

Во время презентации перезапуска в Лос-Анджелесе Moby подчеркнул демократичность своей платформы.

«Во время пандемии я залез в свои архивы и закончил около 1 тысячи 500 неизданных песен для Mobygratis. Все они инструментальные, и я надеюсь, что люди смогут найти музыку и делать с ней все, что захотят: делать ремиксы, петь под нее, использовать ее для фильмов, хореографии, социальных постов... Надеюсь, Mobygratis — это эгалитарный хаос в его наиболее открытом и нерегулируемом проявлении», — сказал он.

Проект стартовал в 2005 году как бесплатный ресурс для независимых создателей, и с тех пор он помог более 50 тысячам независимых фильмов и медийных проектов. Moby подчеркивает, что для скачивания нет никаких условий, никакой структуры для получения дохода, просто музыка, доступная для всех, кто хочет творить.

Moby (Моби) — американский музыкант, певец, композитор и мультиинструменталист, а также название его группы. В общей сложности по всему миру продано около 20 миллионов экземпляров его альбомов, синглов и сборников.