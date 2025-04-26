Глаз не оторвать. Самые точные фото Солнца в истории наблюдений сделали ученые

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало самый детализированный снимок Солнца за всю историю наблюдений. Его сделал солнечный зонд Solar Orbiter.

Изображение с разрешением 12544 x 12544 пикселя составлено из 200 отдельных снимков, полученных инструментом Extreme Ultraviolet Imager (EUI) с расстояния 77,8 миллиона километров.

На снимке, сделанном в ультрафиолетовом диапазоне, видны различные особенности солнечной атмосферы, включая корону с температурой в миллион градусов Цельсия, протуберанцы, солнечные волокна и активные области — источники вспышек и корональных выбросов.

Съемка велась на длине волны 17,4 нанометра, что позволило запечатлеть корону — верхний, самый разреженный и горячий слой атмосферы Солнца.

Кроме короны, на снимке Solar Orbiter можно увидеть активные регионы, окруженные светящимися корональными петлями.