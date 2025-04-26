20:00
USD 87.45
EUR 99.28
RUB 1.06
Техноблог

Глаз не оторвать. Самые точные фото Солнца в истории наблюдений сделали ученые

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало самый детализированный снимок Солнца за всю историю наблюдений. Его сделал солнечный зонд Solar Orbiter.

Изображение с разрешением 12544 x 12544 пикселя составлено из 200 отдельных снимков, полученных инструментом Extreme Ultraviolet Imager (EUI) с расстояния 77,8 миллиона километров.

На снимке, сделанном в ультрафиолетовом диапазоне, видны различные особенности солнечной атмосферы, включая корону с температурой в миллион градусов Цельсия, протуберанцы, солнечные волокна и активные области — источники вспышек и корональных выбросов.

Съемка велась на длине волны 17,4 нанометра, что позволило запечатлеть корону — верхний, самый разреженный и горячий слой атмосферы Солнца.

Кроме короны, на снимке Solar Orbiter можно увидеть активные регионы, окруженные светящимися корональными петлями.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/327475/
просмотров: 713
Версия для печати
Материалы по теме
2025 год войдет в топ-5 самых жарких за всю историю наблюдений
Firefly Aerospace показала кадры заката солнца на Луне
Китай хочет к 2050 году запустить «искусственное солнце»
На Солнце обнаружена гигантская корональная дыра: чем это грозит Земле
NASA опубликовало фото улыбающегося Солнца
Появилось видео мощнейшей вспышки на Солнце
Магнитная буря будет бушевать больше недели
Первое в истории видео солнечного затмения 1900 года воссоздали в Британии
Видео невероятного солнечного торнадо опубликовало NASA
На Землю обрушится «праздничная» магнитная буря
Популярные новости
В&nbsp;Узбекистане впервые установили станцию, способную вызывать дождь В Узбекистане впервые установили станцию, способную вызывать дождь
В&nbsp;Японии&nbsp;2,2 миллиона человек встали в&nbsp;очередь на&nbsp;консоль Nintendo Switch&nbsp;2 В Японии 2,2 миллиона человек встали в очередь на консоль Nintendo Switch 2
Китай отправляет на&nbsp;орбиту пилотируемый корабль с&nbsp;тремя тайконавтами Китай отправляет на орбиту пилотируемый корабль с тремя тайконавтами
Нейросеть научилась выявлять рак легких на&nbsp;четыре месяца раньше врачей Нейросеть научилась выявлять рак легких на четыре месяца раньше врачей
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; усиливает экспертное сообщество участников НПС &laquo;Элкарт&raquo; ЗАО «МПЦ» усиливает экспертное сообщество участников НПС «Элкарт»
Девелопер RCA Living и&nbsp;50&nbsp;агентств недвижимости подписали соглашение Девелопер RCA Living и 50 агентств недвижимости подписали соглашение
KOICA провела ежегодную встречу партнеров программы WFK в&nbsp;Кыргызстане KOICA провела ежегодную встречу партнеров программы WFK в Кыргызстане
O!Bank становится ближе&nbsp;&mdash; больше точек, больше возможностей O!Bank становится ближе — больше точек, больше возможностей
26 апреля, суббота
19:47
Рост числа новых случаев ВИЧ в Кыргызстане продолжается, несмотря на меры Рост числа новых случаев ВИЧ в Кыргызстане продолжается...
19:30
Задержан парень, ранивший ножом администратора компьютерного клуба и его брата
19:11
Дискриминация людей с ВИЧ в Кыргызстане снизилась, но все еще имеет место
18:38
Глаз не оторвать. Самые точные фото Солнца в истории наблюдений сделали ученые
18:30
27 апреля: где в Бишкеке отключат свет