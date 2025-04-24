Искусственный интеллект меняет систему безопасности и охраны труда

Искусственный интеллект (ИИ), цифровизация, робототехника и автоматизация стремительно меняют систему безопасности и охраны труда на рабочих местах во всем мире. Об этом говорится в докладе Международной организации труда (МОТ).

Согласно документу, выполняя опасные задачи, ассистируя при сложных хирургических операциях и оптимизируя логистику, роботы помогают снизить риски и повысить эффективность.

Системы, созданные на базе ИИ, улучшают мониторинг безопасности и здоровья, снижают рабочую нагрузку и стимулируют инновации даже в традиционно низкотехнологичных секторах.

«Роботы могут заменить людей при проведении опасных и грязных работ. Автоматизация может сократить количество повторяющихся задач, например на производственных линиях или в административной работе, позволяя людям выполнять более сложные поручения. Но для того, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами этих технологий, нужно обеспечить их внедрение без новых рисков», — отмечают в МОТ.

В отчете подчеркивается, что цифровизация приводит к широкому внедрению гибридных и удаленных условий работы, обеспечивающих гибкость рабочего режима и улучшающих психическое здоровье. Однако эти достижения также могут привести к новым рискам. Непредсказуемое поведение роботов, сбои в работе систем и кибервзломы могут поставить под угрозу безопасность труда.

В исследовании отмечается, что чрезмерная зависимость от искусственного интеллекта и автоматизации может снизить контроль со стороны человека, что, в свою очередь, увеличит риски в сфере охраны труда.