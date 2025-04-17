Ученые из Кембриджа обнаружили признаки жизни на планете в созвездии Льва

Ученые Кембриджского университета обнаружили доказательства жизни на планете в созвездии Льва, находящейся в 124 световых годах от Земли, сообщает Daily Mail.

Фото Кембриджского университета

Отмечается, что планета К2-18b покрыта океанами, вращается вокруг красного карлика, в два раза превышает в размерах Землю. Один год на ней проходит всего за 33 дня.

По словам специалистов, на поверхности планеты могут находиться некие органические соединения, которые в земных условиях вырабатываются только живыми организмами, такими как фитопланктон.

С помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» исследователи обнаружили в атмосфере K2-18b диметилсульфид (DMS) и диметилдисульфид (DMDS). На Земле эти химические соединения производятся только живыми организмами, главным образом морским фитопланктоном. При этом на K2-18b концентрация DMS и DMDS значительно выше земной.

K2-18b считается «гисейским» миром — классом экзопланет, обладающих ключевыми компонентами для инопланетных видов из-за их богатой водородом атмосферы и океанов воды, отмечается в исследовании.

При этом ученые осторожны в выводах и отмечают, что для подтверждения обнаружения необходимы дополнительные наблюдения, чтобы исключить возможность небиологического происхождения обнаруженных соединений.

Ранее сообщалось, что китайский марсоход «Чжужун» обнаружил на Красной планете нечто похожее на побережье древнего океана. Сейчас они изучают осадочные отложения, которые напоминают прибрежные отложения Земли. Собранные данные свидетельствуют в пользу того, что на Марсе когда-то могла быть вода.