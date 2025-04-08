В США воссоздали «ужасных волков», вымерших более 12 тысяч лет назад

В США «воскресили» лютоволков, вымерших более 12 тысяч лет назад. Об этом сообщает The New York Times.

Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences воссоздала вымерший вид так называемых ужасных волков (dire wolves/ Aenocyon dirus).

Для этого ученые скрестили гены вида «ужасный волк», полученные из черепа возрастом 72 тысячи лет и зуба возрастом 13 тысяч лет, с яйцеклетками современного серого волка и имплантировали их в «суррогатных матерей» — собак крупных пород. При этом команда осуществила 20 редактирований генома с акцентом на черты «ужасного волка» — большой размер, тяжелые мышцы и белая шерсть.

В результате в октябре 2024 года родились три волчонка — Ромул, Рем и Кхалиси, получившая имя в честь героини «Игры престолов». Волчата живут в секретном месте в США и питаются смесью говядины, оленины и конины, а также специальным кормом. Братья уже примерно на 20–25 процентов крупнее, чем их ближайший живой родственник серый волк, а когда они вырастут, то будут весить около 63,5 килограмма.

Теперь ученые обещают «воскресить» мамонтов.