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Техноблог

Google разрешила подписчикам YouTube Premium делиться видео без рекламы

Google разрешила подписчикам YouTube Premium делиться видео без рекламы.

Разработчики платформы добавили новую возможность для пользователей Premium-подписки, позволив им делиться ссылками на видеоролики, которые их друзья смогут смотреть без прерывания на рекламу, сообщает портал Android Authority.

Отмечается, что нововведение пока доступно ограниченному числу пользователей и только в некоторых странах. Так, некоторые подписчики YouTube Premium могут отправлять до 10 видео в месяц с отсутствием рекламных вставок. Получатели ссылки смогут наслаждаться просмотром без прерываний, даже если они сами не платят за подписку.

Пока функция отправки видео без рекламы проходит ограниченное тестирование в США, Канаде и нескольких других регионах. Компания намерена изучить реакцию пользователей перед полноценным запуском услуги.

YouTube Premium — это платная подписка, которая предоставляет доступ к расширенным функциям видеохостинга: воспроизведению видео в фоновом режиме и возможности скачивания для просмотра офлайн, а также просмотра видео без рекламных вставок от YouTube. На встроенную блогерами рекламу это никак не влияет.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/324403/
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