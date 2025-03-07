Запуск Starship, предназначенного для полетов на Луну, закончился неудачей

Восьмой испытательный запуск космического корабля Starship, предназначенного для полетов на околоземную орбиту и пилотируемых полетов на Луну, закончился неудачей. Об этом сообщает Reuters.

Фото Reuters

Уточняется, что связь с кораблем потеряна примерно через 10 минут полета, когда он находился на высоте около 150 километров.

Ракета-носитель Super Heavy отделилась и благополучно приземлилась на стартовой площадке базы Starbase в американском штате Техас.

«Могу подтвердить, что мы действительно потеряли связь с кораблем. К сожалению, это случилось и в прошлый раз», — цитирует представителя SpaceX агентство.

Причины инцидента выясняются.

Ракета, состоящая из двух ступеней — ускорителя Super Heavy и космического корабля Starship, самая большая и мощная не только в арсенале SpaceX Илона Маска, но и во всей истории космических полетов.