В РФ впервые с помощью ИИ смогли прочесть зачеркнутые слова в рукописях Пушкина

Российские ученые впервые с помощью искусственного интеллекта смогли прочесть зачеркнутые слова в рукописях великого поэта Александра Пушкина.

Специалисты по нейросетям и лингвисты создали искусственный интеллект, помогающий прочитать слова в рукописях поэта XIX века, вызывающие разночтения. Как рассказал завотделом «Зрительные системы» федерального исследовательского центра «Информатика и управление» Российской академии наук Дмитрий Николаев, нейросеть обучали на «Болдинской рукописи» зачеркивать незачеркнутые слова, а затем — «расчеркивать» зачеркнутые.

«На втором этапе мы использовали полученные изображения с «убедительно» сгенерированными зачеркиваниями для обучения нашей основной нейросети, чтобы та могла снимать зачеркивания, и можно было бы оценить эффективность ее работы, зная верный ответ. Снять зачеркивания удалось благодаря нейросетевой архитектуре «Да Винчи», созданной в нашей компании Smart Engines. В итоге после обучения и тестирования нейросетей у нас получилась программа, которая обрабатывает рукопись с зачеркиваниями и позволяет посмотреть, как зачеркнутые слова выглядели до зачеркивания», — рассказал он.

По словам ученого, даже в чистовых рукописях Александра Пушкина присутствует множество зачеркнутых слов, так как поэт все время что-то улучшал. Кроме того, есть и документы со сторонней редакторской правкой, даже Николая I, потому этот вопрос представляет интерес и с исторической точки зрения: где-то рукописи правил сам поэт, а где-то — цензура.

По словам ведущего сотрудника Института русского языка РАН Николая Перцова, компьютер позволяет увеличить и более четко увидеть бледные остатки чернил и карандаша.

Одним из наиболее ярких является прочтение строки в черновике стихотворения «Храни меня, мой талисман...»: «Мятежный сладостный обманъ». Вместо того, что мы видим в изданиях: «Священный сладостный обман». Здесь первое прилагательное никак не соответствует биографически житейскому фону написания данного черновика — отношениям Пушкина с княгиней Е. К. Воронцовой, — подчеркнул исследователь.