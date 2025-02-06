ИИ-бабушку против мошенников разработал сотовый оператор: нервирует и злит

Британская компания O2 разработала так называемую ИИ-бабушку для борьбы с интернет-мошенниками. Она говорит с аферистами, отвлекая их, на самые разные темы — о вязании, рецептах и ночном небе, сообщает The Guardian.

Фото иллюстративное. Британская компания O2 разработала так называемую ИИ-бабушку для борьбы с интернет-мошенниками

Разработчики назвали «бабушку» Дейзи. Задача ИИ-бота состоит в том, чтобы потратить как можно больше времени мошенников. В результате они начинают злиться из-за ее расспросов и потому, что не получают желаемого.

Оператор сотовой связи O2 опубликовал один из разговоров Дейзи с мошенником, который утверждал, что ее компьютер заражен вирусами, чтобы показать принцип работы бота. «Бабушка» держала афериста на линии, якобы ища свои очки, пытаясь включить технику и найти значок браузера.

Раздраженные мошенники уверяют «старушку», что она потеряет свои деньги, пока тянет время ненужными разговорами. Они якобы пытаются повысить ее безопасность.

Для создания бота O2 сотрудничала с Джимом Браунингом, который выкладывает видео с разоблачением аферистов. Он намеренно тянет время преступников, чтобы помешать их схемам.

Некоторые мошенники смогли понять, что говорят с искусственным интеллектом. В будущем компания добавит боту разные акценты и образы, чтобы нельзя было этого сделать.