20:03
USD 87.45
EUR 90.64
RUB 0.90
Техноблог

ИИ-бабушку против мошенников разработал сотовый оператор: нервирует и злит

Британская компания O2 разработала так называемую ИИ-бабушку для борьбы с интернет-мошенниками. Она говорит с аферистами, отвлекая их, на самые разные темы — о вязании, рецептах и ночном небе, сообщает The Guardian.

иллюстративное
Фото иллюстративное. Британская компания O2 разработала так называемую ИИ-бабушку для борьбы с интернет-мошенниками

Разработчики назвали «бабушку» Дейзи. Задача ИИ-бота состоит в том, чтобы потратить как можно больше времени мошенников. В результате они начинают злиться из-за ее расспросов и потому, что не получают желаемого.

Оператор сотовой связи O2 опубликовал один из разговоров Дейзи с мошенником, который утверждал, что ее компьютер заражен вирусами, чтобы показать принцип работы бота. «Бабушка» держала афериста на линии, якобы ища свои очки, пытаясь включить технику и найти значок браузера.

Раздраженные мошенники уверяют «старушку», что она потеряет свои деньги, пока тянет время ненужными разговорами. Они якобы пытаются повысить ее безопасность.

Для создания бота O2 сотрудничала с Джимом Браунингом, который выкладывает видео с разоблачением аферистов. Он намеренно тянет время преступников, чтобы помешать их схемам.

Некоторые мошенники смогли понять, что говорят с искусственным интеллектом. В будущем компания добавит боту разные акценты и образы, чтобы нельзя было этого сделать.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/319153/
просмотров: 380
Версия для печати
Материалы по теме
Британдыктар Кыргызстанда ийилме бетон плиталарын чыгаруучу завод курат
Задержан мошенник, обманувший журналистку Мээрим Ташибекову на 800 тысяч сомов
Депутат считает, что в Кыргызстане не нужно развивать искусственный интеллект
Мошенники для обмана стали использовать фото руководителей структур МВД
Digital Almaty — 2025. Призовой фонд битвы стартапов составил $60 тысяч
Палец в розетке. О самых нелепых вызовах скорой помощи рассказали в Британии
Адылбек Касымалиев: Наша цель — интегрировать ИИ в государственные процессы
Киберпреступники начали создавать фейковые сайты DeepSeek для кражи криптовалюты
В китайской нейросети DeepSeek обнаружили утечку информации
Китайский ИИ DeepSeek ставит под сомнение высокую цену американских разработок
Популярные новости
Xiaomi внесла девять популярных смартфонов в&nbsp;список устаревших Xiaomi внесла девять популярных смартфонов в список устаревших
Регенерирующий асфальт, который затягивает любые трещины, разработали ученые Регенерирующий асфальт, который затягивает любые трещины, разработали ученые
В&nbsp;Windows 11&nbsp;добавили поддержку iPhone через меню &laquo;Пуск&raquo; В Windows 11 добавили поддержку iPhone через меню «Пуск»
Запрет на&nbsp;ввоз устройств спутниковой связи хотят ввести в&nbsp;Казахстане Запрет на ввоз устройств спутниковой связи хотят ввести в Казахстане
Бизнес
Новый этап развития: ОАО &laquo;Коммерческий банк Кыргызстан&raquo; переименовано в&nbsp;Mbank Новый этап развития: ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» переименовано в Mbank
Рабочий лайфхак: рассказываем, как пользоваться мобильной связью&nbsp;О! бесплатно Рабочий лайфхак: рассказываем, как пользоваться мобильной связью О! бесплатно
Почему бизнесменам удобно пользоваться POS-терминалами от&nbsp;O!Bank? Почему бизнесменам удобно пользоваться POS-терминалами от O!Bank?
Один билет&nbsp;&mdash; и&nbsp;весь мир у&nbsp;ваших ног! Как выиграть 10&nbsp;МИЛЛИОНОВ на&nbsp;кругосветку Один билет — и весь мир у ваших ног! Как выиграть 10 МИЛЛИОНОВ на кругосветку
6 февраля, четверг
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат...
19:54
В Минздраве выявлены нарушения на 3,1 миллиарда сомов — отчет Счетной палаты
19:27
ИИ-бабушку против мошенников разработал сотовый оператор: нервирует и злит
19:02
Фермеры Кыргызстана могут покупать семена со скидкой 30 процентов
18:45
МВД опровергло слухи о наркотике «клубничный квик» в школах