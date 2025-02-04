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Техноблог

Регенерирующий асфальт, который затягивает любые трещины, разработали ученые

Фото Google Cloud. Самовосстанавливающийся асфальт еще на стадии разработки, но есть обнадеживающие результаты

Специалисты из Великобритании при поддержке искусственного интеллекта от Google разработали новый вид асфальта, способный самостоятельно заделывать выбоины с течением времени, без человеческого участия. При этом материал еще и экологичен, ведь состоит из отходов биомассы, сообщили в Google.

Точные причины появления трещин в дорогах до конца не изучены, но чаще всего они возникают из-за затвердения битума — черного клейкого вещества, используемого в асфальтовых смесях. Так что специалисты решили изучить органические молекулы в его составе при помощи ИИ, чтобы ускорить и упростить весь процесс. Помог сервис Google Cloud, который предоставил инструменты для определения химических свойств и создания виртуальных молекул.

В итоге ученые получили инновационный асфальт, в котором присутствуют крошечные капсулы из природных спор и омолаживающие вещества на основе отходов, из-за чего материал буквально имитирует способность деревьев к самовосстановлению. В первых лабораторных экспериментах асфальт смог залечить микротрещину всего за час — и это не предел. Специалисты намерены довести вещество до максимальных показателей прочности и скорости регенерации.

На данный момент самовосстанавливающийся асфальт еще на стадии разработки, но имеет огромные перспективы для улучшения инфраструктуры во всем мире. Материал не только снижает потребность в ремонте и продлевает срок службы дорог, но и может стать экономически эффективным и экологически безопасным решением проблемы. Отчасти это стало возможным именно благодаря сотрудничеству с Google Cloud.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/318832/
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