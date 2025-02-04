Регенерирующий асфальт, который затягивает любые трещины, разработали ученые

Специалисты из Великобритании при поддержке искусственного интеллекта от Google разработали новый вид асфальта, способный самостоятельно заделывать выбоины с течением времени, без человеческого участия. При этом материал еще и экологичен, ведь состоит из отходов биомассы, сообщили в Google.

Точные причины появления трещин в дорогах до конца не изучены, но чаще всего они возникают из-за затвердения битума — черного клейкого вещества, используемого в асфальтовых смесях. Так что специалисты решили изучить органические молекулы в его составе при помощи ИИ, чтобы ускорить и упростить весь процесс. Помог сервис Google Cloud, который предоставил инструменты для определения химических свойств и создания виртуальных молекул.

В итоге ученые получили инновационный асфальт, в котором присутствуют крошечные капсулы из природных спор и омолаживающие вещества на основе отходов, из-за чего материал буквально имитирует способность деревьев к самовосстановлению. В первых лабораторных экспериментах асфальт смог залечить микротрещину всего за час — и это не предел. Специалисты намерены довести вещество до максимальных показателей прочности и скорости регенерации.

На данный момент самовосстанавливающийся асфальт еще на стадии разработки, но имеет огромные перспективы для улучшения инфраструктуры во всем мире. Материал не только снижает потребность в ремонте и продлевает срок службы дорог, но и может стать экономически эффективным и экологически безопасным решением проблемы. Отчасти это стало возможным именно благодаря сотрудничеству с Google Cloud.