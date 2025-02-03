Запрет на ввоз устройств спутниковой связи хотят ввести в Казахстане. Об этом говорится в проекте приказа «О некоторых вопросах регулирования ввоза на территорию Республики Казахстан отдельных видов средств телекоммуникаций сетей связи, центр управления которых расположен за пределами Республики Казахстан».

Отмечается, что под запрет попадут крупные производители Thuraya, Iridium, Inmarsat и Starlink. Речь идет о спутниковых телефонах и станциях, необходимых для обеспечения связи вдалеке от городов. Таким оборудованием пользуются спасатели, подразделения МЧС, морской флот, а также путешественники и другие люди, оказавшиеся далеко от городской инфраструктуры. Ужесточение связано с угрозой нацбезопасности.

Сейчас проект находится на обсуждении в Министерстве национальной экономики, Минфина, Минторговли, Минцифры и КНБ.

Представитель ТОО ZHARYQ — официального партнера спутниковой связи Inmarsat, Starlink, Thuraya и Iridium в Казахстане — Алексей Корчагин сказал, что компания была шокирована, когда увидела проект.

«Прекрасно понимая, насколько спутниковое оборудование важно для безопасности Казахстана и имея тысячи благодарных отзывов, когда с помощью наших спутниковых телефонов были спасены жизни, трудно представить отказ от столь необходимой экстренной связи», — поделился Корчагин.

Минцифры считает, что есть альтернативы запрещаемым устройствам, и они уже работают в Казахстане.