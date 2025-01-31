Эксперты назвали лучшие смартфоны января

Эксперты составили подборку, в которую попали лучшие смартфоны января. Рейтинг опубликован на портале 4PDA.

Открывает список складной смартфон Nubia Flip 2, который предлагается по цене от 64 тысяч иен в версии 6/128 гигабайт. Эта модель предлагает гибкий дисплей с частотой 120 герц, NFC-модуль, поддержку eSIM, стереодинамики и сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку включения.

OnePlus 13R по цене от $599,99 в версии 12/256 гигабайт предлагает плавный дисплей с частотой 120 герц, камеру с оптической стабилизацией изображения (OIS), телеобъектив с двукратным зумом, емкий аккумулятор и быструю зарядку. Кроме того, устройство оснащено ИК-портом, NFC-модулем, стереодинамиками и подэкранным сканером отпечатков пальцев, а также переключателем беззвучного режима.

Poco X7 Pro — на третьем месте. Этот смартфон в модификации 8/256 гигабайт предлагается по цене от $299. Он выделяется наличием плавного дисплея с частотой 120 герц, двойной камерой, емкого аккумулятора с быстрой зарядкой, защиты от воды по стандарту IP68, ИК-порта, NFC, стереодинамиков и подэкранного сканера отпечатков пальцев.

В топ также попали Realme 14 Pro+ и три модели серии Samsung Galaxy S25.