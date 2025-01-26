В Telegram появились расширенные возможности управления подарками. Об этом сообщается в блоге мессенджера.

Очередное обновление посвящено функции подарков — их можно устанавливать в качестве статуса, отправлять в блокчейн, выставлять на аукцион, дарить каналам и делать многое другое. Ставшие коллекционными подарки можно использовать в качестве уникальных статусов-эмодзи. Фон и узор подарка в этом случае становятся цветом фона и фоновым узором профиля, а сам подарок подсвечивается мерцающими звездами.

Подарок теперь можно отправить не только пользователю, но и каналу в Telegram — перед отправкой его можно за небольшое количество звезд улучшить, а получатель превратит его в бесплатный коллекционный предмет.

Пользователи могут передавать подарки или выставлять их на аукцион в блокчейне TON, как это делается с коллекционными публичными именами и номерами телефонов, — для этого подарок необходимо переместить в TON-кошелек. Данный механизм позволяет владельцу сохранить подарок в собственности, даже если он лишится доступа к своей учетной записи в Telegram или удалит ее. Владельцы каналов могут передавать полученные каналом подарки другим пользователям или выставлять их на аукцион — так блогеры и благотворительные организации могут собирать средства на свои инициативы.

Коллекционные подарки можно разместить в публикации формата «Истории» — у каждого из них теперь есть своя уникальная ссылка вида t.me/nft, которую можно опубликовать на канале или отправить друзьям. В профилях каналов появилась вкладка «Подарки», и в ней можно воспользоваться фильтрами, чтобы отсортировать подарки по цене, наличию коллекционного статуса, дате вручения и выпуску в ограниченном или неограниченном количестве. Администратор канала может настроить уведомления о получении подарков.