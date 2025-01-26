16:17
USD 87.45
EUR 91.77
RUB 0.88
Техноблог

В Telegram появились расширенные возможности управления подарками

В Telegram появились расширенные возможности управления подарками. Об этом сообщается в блоге мессенджера.

Очередное обновление посвящено функции подарков — их можно устанавливать в качестве статуса, отправлять в блокчейн, выставлять на аукцион, дарить каналам и делать многое другое. Ставшие коллекционными подарки можно использовать в качестве уникальных статусов-эмодзи. Фон и узор подарка в этом случае становятся цветом фона и фоновым узором профиля, а сам подарок подсвечивается мерцающими звездами.

Подарок теперь можно отправить не только пользователю, но и каналу в Telegram — перед отправкой его можно за небольшое количество звезд улучшить, а получатель превратит его в бесплатный коллекционный предмет.

Пользователи могут передавать подарки или выставлять их на аукцион в блокчейне TON, как это делается с коллекционными публичными именами и номерами телефонов, — для этого подарок необходимо переместить в TON-кошелек. Данный механизм позволяет владельцу сохранить подарок в собственности, даже если он лишится доступа к своей учетной записи в Telegram или удалит ее. Владельцы каналов могут передавать полученные каналом подарки другим пользователям или выставлять их на аукцион — так блогеры и благотворительные организации могут собирать средства на свои инициативы.

Коллекционные подарки можно разместить в публикации формата «Истории» — у каждого из них теперь есть своя уникальная ссылка вида t.me/nft, которую можно опубликовать на канале или отправить друзьям. В профилях каналов появилась вкладка «Подарки», и в ней можно воспользоваться фильтрами, чтобы отсортировать подарки по цене, наличию коллекционного статуса, дате вручения и выпуску в ограниченном или неограниченном количестве. Администратор канала может настроить уведомления о получении подарков.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/317948/
просмотров: 155
Версия для печати
Материалы по теме
Как Apple Watch помогли отказаться от алкоголя, рассказал миллионер Джон Макки
Эксперты назвали топ-10 технологий, которые в 2025 году изменят мир
В телевизорах Samsung появится синхронный ИИ-переводчик
Корпорация Tesla представила обновленную версию автомобиля Model Y
Почти половина компаний всего мира хочет заменить часть сотрудников ИИ
Xiaomi презентует смарт-гантели с трекингом тренировок
Смартфоны Samsung научились отправлять и принимать СМС через спутники Starlink
Главные провалы 2024 года в сфере науки и техники назвал MIT Technology Review
Илон Маск анонсировал создание почтового сервиса Xmail с упрощенным интерфейсом
Эксперты назвали главную тенденцию на рынке смартфонов в 2025 году
Популярные новости
Каждый четвертый поставляемый на&nbsp;рынок в&nbsp;2024 году ноутбук работал с&nbsp;ИИ Каждый четвертый поставляемый на рынок в 2024 году ноутбук работал с ИИ
Очередной масштабный сбой зафиксирован в&nbsp;Рунете Очередной масштабный сбой зафиксирован в Рунете
Эксперты назвали топ-10&nbsp;технологий, которые в&nbsp;2025 году изменят мир Эксперты назвали топ-10 технологий, которые в 2025 году изменят мир
В&nbsp;США объявлено о&nbsp;создании ИИ-компании Stargate силами OpenAI, Oracle и&nbsp;SoftBank В США объявлено о создании ИИ-компании Stargate силами OpenAI, Oracle и SoftBank
Бизнес
Пусть мечта о&nbsp;своей квартире станет реальностью с&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Пусть мечта о своей квартире станет реальностью с «Мой О!»
&laquo;Газпром&raquo; планирует повысить цены на&nbsp;газ для россиян «Газпром» планирует повысить цены на газ для россиян
Итоги первого этапа акции MegaPay и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; подведены: успейте присоединиться Итоги первого этапа акции MegaPay и «Элкарт» подведены: успейте присоединиться
Подключайте 4&nbsp;онлайн-кинотеатра и&nbsp;200&nbsp;ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от&nbsp;MEGA Подключайте 4 онлайн-кинотеатра и 200 ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от MEGA
26 января, воскресенье
15:45
В Telegram появились расширенные возможности управления подарками В Telegram появились расширенные возможности управления...
15:01
Январский Иссык-Куль и каньон Лаглан. Фото читателей 24.kg
14:49
В Канте после драки школьников скончался мальчик
14:41
Команда «Кыргызы» из РУДН вышла в Высшую лигу КВН
14:28
Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев встретились на горнолыжной базе «Амирсой»