За единый подход к регулированию ИИ выступают в странах Центральной Азии

В Центральной Азии хотят ввести единый подход к регулированию искусственного интеллекта. С открытым письмом выступили стартаперы, разработчики и инвесторы региона в сфере AI.

Они предлагают гибкий подход к регулированию отрасли и объединение усилий стран Центральной Азии для развития технологий.

Инициативу поддержали более 25 организаций.

Также предлагается объединить усилия стран региона для создания инновационных технологий ИИ с гибким подходом без строгих регуляций, подобных европейскому Акту об ИИ.

Инициаторы полагают, что гибкие правила и открытое сотрудничество создадут условия для того, чтобы Центральная Азия смогла стать важным игроком на рынке ИИ. Отмечается, что у региона есть уникальные ресурсы, например мощная энергетическая база, которую можно использовать для создания общего кластера вычислительных ИИ-систем. При этом каждая страна сможет дополнять общие принципы своими правилами, адаптированными к национальным особенностям, что обеспечит сотрудничество и развитие.