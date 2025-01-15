Airbus удерживает лидерство в мировом самолетостроении шестой год подряд. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, в 2024-м Airbus поставил заказчикам 766 самолетов. Это на 31 борт больше, чем за предыдущий год, несмотря на продолжающиеся сложности с поставками комплектующих.

Фото Airbus

Европейский концерн уже шестой год подряд уверенно удерживает лидерство в мировой авиастроительной промышленности, пока его главный конкурент Boeing восстанавливается от затяжного внутреннего кризиса.

За год Airbus передал клиентам 89 широкофюзеляжных ВС и 602 самолета семейства A320neo (в том числе первый серийный А321XLR с увеличенной дальностью, а также 75 ближнемагистральных A220).

Boeing еще не опубликовал отчет о своих поставках за год.

Поставки являются основой финансового здоровья производителей, поскольку именно они генерируют основную выручку.