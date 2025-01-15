В Турции и Китае прошли испытания беспилотника вертикального взлета

Турецкая компания Baykar, которая производит дроны Bayraktar, провела испытания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вертикального взлета и посадки Kalkan VTOL. Об этом сообщил производитель, передает Army Recognition.

Фото Bayraktar

Отмечается, что в рамках испытаний успешно выполнили 54-й полет Kalkan VTOL. В ходе тестов специалисты оценивали возможности бортовой системы дальней связи.

Аппарат с дальностью связи более 100 километров предназначен для воздушной разведки. Полуавтономная архитектура позволяет аппарату самостоятельно взлетать, идти по маршруту по заданным координатам и осуществлять посадку. Аппарат, который способен нести до 3 килограммов полезной нагрузки, оснащен лазерным целеуказателем, дневной и ночной камерами.

Фото «Жэньминь жибао онлайн»

В Китае в эти дни тоже прошли испытания беспилотника вертикального взлета и посадки на водородном топливе. Отмечается, что дрон разрабатывали компании из Пекина.

Беспилотный летательный аппарат способен перевозить грузы весом от 120 до 160 килограммов, а его максимальная взлетная масса составляет 1,2 тонны.

Руководитель проекта по разработке этого дрона Ли Юнсинь отметил, что водород является чистым альтернативным источником энергии, который может значительно увеличить время автономной работы дронов по сравнению с традиционным авиационным топливом и аккумуляторами. Ожидается, что дальность полета на одном водородном топливном элементе превысит 1 тысячу километров, что открывает широкие перспективы для применения, пишет «Жэньминь жибао онлайн».