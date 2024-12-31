16:39
USD 87.00
EUR 90.58
RUB 0.83
Техноблог

Новогодний вайб. В Будапеште появился трамвай из Lego в натуральную величину

В Будапеште появился трамвай из Lego в натуральную величину. Об этом сообщает Telegram-канал «Будапешт, Венгрия, и не только».

Длина новой достопримечательности Будапешта — 11 метров. Всего на сборку ушло 1,8 миллиона деталей и 6 тысяч 800 часов работы. Автор проекта — венгерский художник Балаз Дочи, сертифицированный профессионал Lego.

Для этого грандиозного проекта Балаз Дочи собрал команду из 90 человек. Трамвай стал не просто демонстрацией возможностей конструктора, но и символом творчества и инженерии. Его заказали транспортные компании и туристический офис Будапешта, и теперь он привлекает внимание горожан и туристов на одной из центральных площадей.

«Каждая такая структура — это вызов. Главное — решить ключевые инженерные проблемы, а дальше все становится проще», — рассказал Балаз Дочи.

Чтобы обеспечить прочность конструкции, кирпичи склеены, а внутри установлен каркас. Кроме того, по бокам трамвая есть специальные зоны, где посетители могут добавить свои собственные детали Lego, превращая скульптуру в коллективное произведение.

Балаз Дочи увлекся Lego еще в детстве, а спустя годы его страсть переросла в карьеру. Сегодня он один из немногих сертифицированных профессионалов Lego в мире и создает масштабные проекты, вдохновляя взрослых и детей.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/315882/
просмотров: 157
Версия для печати
Материалы по теме
К 95-летию Чингиза Айтматова. Дни кыргызского кино пройдут в Венгрии
Президент жеңил атлетика боюнча дүйнө чемпионатынын финалына конок катары барды
Кыргызстан участвует в туристической выставке в Будапеште
Два кыргызстанца стали чемпионами мира по греко-римской борьбе среди кадетов
Популярные новости
Chevrolet представил обновленный внедорожник Tahoe 2025 года в&nbsp;роскошном цвете Chevrolet представил обновленный внедорожник Tahoe 2025 года в роскошном цвете
Смартфоны Samsung научились отправлять и&nbsp;принимать СМС через спутники Starlink Смартфоны Samsung научились отправлять и принимать СМС через спутники Starlink
Бизнес
Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы
&laquo;Умай Групп&raquo;: В&nbsp;Новый год вместе с&nbsp;вами! Благодарим за&nbsp;выбор! «Умай Групп»: В Новый год вместе с вами! Благодарим за выбор!
ОО&nbsp;&laquo;Кыргыз Биримдиги&raquo; наградило победителей проекта &laquo;Лучшие из&nbsp;лучших&nbsp;&mdash; 2024&raquo; ОО «Кыргыз Биримдиги» наградило победителей проекта «Лучшие из лучших — 2024»
MEGA в&nbsp;2024-м: связь, инновации и&nbsp;забота о&nbsp;каждом жителе Кыргызстана MEGA в 2024-м: связь, инновации и забота о каждом жителе Кыргызстана
31 декабря, вторник
16:26
Новогодний вайб. В Будапеште появился трамвай из Lego в натуральную величину Новогодний вайб. В Будапеште появился трамвай из Lego в...
16:18
МИД КР разъяснил временные меры для мигрантов по указу президента РФ
16:00
Кыргызстан. Ключевые события — 2024. Часть I
15:34
Поддержка фермеров и международное признание: итоги работы ассоциации АПК КР
15:15
КПП на границе с Китаем будут временно закрыты