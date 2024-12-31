Новогодний вайб. В Будапеште появился трамвай из Lego в натуральную величину

В Будапеште появился трамвай из Lego в натуральную величину. Об этом сообщает Telegram-канал «Будапешт, Венгрия, и не только».

Длина новой достопримечательности Будапешта — 11 метров. Всего на сборку ушло 1,8 миллиона деталей и 6 тысяч 800 часов работы. Автор проекта — венгерский художник Балаз Дочи, сертифицированный профессионал Lego.

Для этого грандиозного проекта Балаз Дочи собрал команду из 90 человек. Трамвай стал не просто демонстрацией возможностей конструктора, но и символом творчества и инженерии. Его заказали транспортные компании и туристический офис Будапешта, и теперь он привлекает внимание горожан и туристов на одной из центральных площадей.

«Каждая такая структура — это вызов. Главное — решить ключевые инженерные проблемы, а дальше все становится проще», — рассказал Балаз Дочи.

Чтобы обеспечить прочность конструкции, кирпичи склеены, а внутри установлен каркас. Кроме того, по бокам трамвая есть специальные зоны, где посетители могут добавить свои собственные детали Lego, превращая скульптуру в коллективное произведение.

Балаз Дочи увлекся Lego еще в детстве, а спустя годы его страсть переросла в карьеру. Сегодня он один из немногих сертифицированных профессионалов Lego в мире и создает масштабные проекты, вдохновляя взрослых и детей.