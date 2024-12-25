Робототехники из Кыргызстана заняли призовые места в Индонезии

Юные гении из Кыргызстана заняли призовые места на соревнованиях по робототехнике в Индонезии.

С 21 по 23 декабря школьники из КР представляли свои проекты на международных соревнованиях STEM IISRO 2024 по робототехнике и инженерии в Индонезии. Они подготовили пять рабочих решений по борьбе со смогом в Бишкеке и проект по очистки озера Иссык-Куль.

Ребята получили второе и третье места за высокий уровень подготовки и креативность. По словам тренера Артура, проекты учеников вошли в число лучших среди участников со всего мира. В конце мероприятия школьникам подарили традиционные головные уборы Индонезии, а они вручили кыргызские ак калпаки.





