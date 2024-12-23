В России трафик YouTube упал до рекордно низкого уровня. Об этом сообщает профильный Telegram-канал «ЗаТелеком».

Авторы со ссылкой на отчет Google Transparency Report сообщают, что в настоящий момент трафик сервиса в РФ составляет примерно 20 процентов от изначального состояния, которое можно было наблюдать в начале текущего года. До «замедления» объем трафика был равен 40. Это означает, что на площадку не могут зайти 4/5 населения страны. Сейчас сервис практически невозможно использовать без специального ПО.

Эксперты говорят о фактической блокировке хостинга. Официальных подтверждений этому нет.

Ранее Роскомнадзор уведомил о том, что есть «основания для принятия мер» против площадки. Этому предшествовали заявления президента России Владимира Путина о сервисе: сайт предлагает антироссийскую пропаганду и не соблюдает законы РФ.

Сбои в работе YouTube начались летом этого года. Сначала пользователи массово жаловались на проблемы с загрузкой роликов, что объяснялось техническими причинами и плохим состоянием серверного оборудования Google.