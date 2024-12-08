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Техноблог

Эксперты ожидают рост сложных кибератак в 2025 году

Эксперты Kaspersky GReAT (Глобального центра исследований и анализа угроз «Лаборатории Касперского») прогнозируют, что в следующем году альянсы хактивистов будут расширяться. Могут появиться более организованные и эффективные кампании, в том числе с применением вирусов-шифровальщиков.

При этом с ростом популярности умных устройств, таких как камеры, выключатели и розетки, появляется множество новых подключений к интернету, каждое из которых может быть уязвимым. Повышение количества мобильных приложений для управления этими устройствами также создает дополнительный риск, так как злоумышленники могут загружать в официальные магазины приложений поддельные версии, которые позволят им получить контроль над устройствами интернета вещей.

Не исключено, что вредоносный код будут внедрять прямо в прошивки устройств, как было в сентябре, когда обнаружили более миллиона телеприставок с внедренным бэкдором.

В 2025-м все больше кибергрупп и отдельных злоумышленников будут переходить на новые версии языков C++ и Go, чтобы воспользоваться их популярностью в проектах с открытым исходным кодом. Они станут основными при разработке вредоносных программ. Кроме того, злоумышленники будут использовать их уязвимости для проникновения в системы и обхода защиты.

С большой долей вероятности злоумышленники будут применять большие языковые модели на этапе разведки для автоматизации поиска уязвимостей и сбора информации о нужных им технологиях, чтобы быстрее находить слабые места у своих целей.

Атакующие будут чаще использовать искусственный интеллект для создания вредоносных скриптов, чтобы проще добиваться своих целей.

При этом широкое распространение готовых моделей ИИ с открытым исходным кодом будет сопряжено с риском их заражения троянцами или бэкдорами. В следующем году, вероятно, кибергруппы будут пытаться компрометировать популярные модели искусственного интеллекта и открытые наборы данных, внедряя в них вредоносный код или необъективные сведения.

Кроме того, технология дипфейк будет активно использоваться злоумышленниками, чтобы придать их схемам большую убедительность.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/313444/
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