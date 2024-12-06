Новые iPhone получат незаметную подэкранную камеру для селфи

Новые iPhone получат незаметную подэкранную камеру. Портал Patently Apple сообщил, что в Бюро по патентам и товарным знакам США есть документ Apple с описанием технологии размещения селфи-камеры прямо под поверхностью экрана iPhone.

Фото Patently Apple

Патентные изображения показывают, что технология должна обеспечить корректную работу камер и сканеров для распознавания лица, расположенных под активной областью дисплея. Это позволит увеличить полезную площадь экрана, лишив его выреза Dynamic Island.

Фото Patently Apple

На эскизах также представлен вариант с уменьшенным вырезом в верхней части экрана, где под дисплеем спрятан только один датчик.

По слухам, iPhone 17 Pro Max получит самый маленький вырез в серии, а сканер Face ID будет уменьшен. При этом другие модели 2025 года получат «старую» версию Dynamic Island. Возможно, новая технология, описанная в патенте, станет шагом в этом направлении. Не исключено, что Apple не станет прибегать к использованию описанной в патенте технологии.

В начале 2024-го в Сеть утекла дорожная карта Apple, в которой говорилось, что iPhone 17 получит тройную 48-мегапиксельную камеру, тогда как подэкранный Face ID появится лишь в смартфоне 2026 года.